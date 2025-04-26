Суббота, 26 Апреля 2025 16:07

АрмИнфо. В Ереван прибыл новый посол Китая. Как сообщает пресс-служба Посольства Китая в Армении, им стал Ли Синьвэй.

Отметим, что предыдущий посол Китая Фань Юн завершил миссию в Армении летом 2024 года, последующий период обязанности временного поверенного в делах Китая в Армении выполнял Чэнь Мин.

О том, что Китай назначит нового посла стало известно в начале апреля этого года.