Пятница, 25 Апреля 2025 22:01

АрмИнфо. Пришло время для отстранения премьер- министра Никола Пашиняна от власти: этот год должен стать последним для его правительства, так как больше нет места новым уступкам или вызовам. Об этом 25 апреля в беседе с журналистами в парламенте Армении заявила беспартийный депутат Тагуи Товмасян.

Депутат при этом отметила, что не следует дожидаться выборов 2026 года для реализации этого шага, отметив, что одним из правовых способов устранить действующего премьера она считает инициативу фракции "Честь имею" по импичменту. Однако, Товмасян добавила, что в настоящее время нет единого кандидата на пост премьера, что и затрудняет осуществление этой инициативы.

"Начать процесс импичмента мы можем и прямо сейчас, но для завершения этого процесса нам нужны голоса, вдобавок к этому, в данный момент у фракции "Честь имею" нет кандидатов", - заявила Товмасян.

Говоря о вероятности поддержки армянским обществом данной инициативы, депутат заверила, что в стране практически отсутствуют политические силы, которые бы пользовались доверием народа. По её словам, согласно опросам, 70% армян безразличны к политическим процессам в стране. "Однако, это также свидетельствует о том, что власть Пашиняна больше не вызывает прежнего доверия. А, смены власти можно добиться, в том числе и через выборы, как это произошло в Гюмри и Паракаре. Эти электоральные процессы показали, что позиции оппозиции остаются доминантными и все еще воспринимаются общественностью", - заметила депутат.

Касаясь "бархатной революции" 2018 года, Товмасян отметила, что многие из тех, кто тогда выступал за изменения, теперь осознает губительность действий нынешнего премьер-министра и ошибку этой революции. Она при этом признала, что сама была среди тех, кто желал отстранения тогдашнего премьера Сержа Саргсяна.

"У нашей общественности сейчас существует тотальное недоверие к тем политическим процессам, которые происходят в стране. Именно по этой причине наше население полностью безразлично ко всему, что происходит сейчас. Остальные 30% - это оппозиция, которая все еще активна", - заверила депутат.

Товмасян при этом выразила убеждение, что действующий премьер давно согласовывает свои действия с турецко-азербайджанским тандемом. Депутат в этой связи подчеркнула, что заявления армянского премьера, в том числе по части сожжения флага в честь 110-й годовщины Геноцида армян, следует рассматривать в этом контексте. "Мы уже давно наблюдаем полное совпадение заявлений Никола Пашиняна с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом; во многих случаях они действуют синхронно", - резюмировала депутат.