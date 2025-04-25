Пятница, 25 Апреля 2025 19:35

АрмИнфо. Правящая фракция НС Армении <Гражданский договор> 25 апреля на внеочередном заседании комиссии парламента по государственно-правовым вопросам отвергла идею оппозиционных фракций о создании специальной комиссии по этике в связи с поведением депутата Андраника Кочаряна, поскольку считает ее нецелесообразной. Глава комиссии Владимир Варданян выразил поддержку ранее озвученной ГД идее сформировать постоянную комиссию по этике.

Как считает Владимир Варданян, вместо временного решения <Гражданский договор> нацелен на создание постоянной комиссии по этике, которая будет заниматься всеми вопросами, касающимися поведения депутатов.

Вместе с тем, подчеркнул он, если не будет консенсусного с оппозицией подхода к формированию комиссии, то она <будет инквизиционной по отношению к парламентскому меньшинству>.

Что касается конкретно поведения Андраника Кочаряна в отношении журналистки, что и стало триггером для инициативы по созданию спецкомиссии по этике, то Варданян убежден, что, если человеку свойственно <спотыкаться>, то он, рано или поздно, станет предметом обсуждения комиссии по этике.

Напомним, что 20 марта во время беседы с журналистами в Национальном Собрании глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян оказался в центре скандала, оскорбив журналистку Рипсиме Джебеджян. Сначала он в грубой форме потребовал, чтобы она отошла, а затем заявил, что ей следует вытереть губы. Позднее депутат отказался принести извинения. В ответ журналисты начали сбор подписей в поддержку создания парламентской комиссии по этике для рассмотрения инцидента.

Затем две оппозиционные парламентские фракции - <Честь имею> и <Армения> выступили с инициативой создания временной комиссии по этике для рассмотрения поведения Андраника Кочаряна.

Несмотря на то, что аппарат НС дал положительное заключение на инициативу 22 апреля глава фракции ГД Айк Конджорян заявил, что фракция не поддержит проект оппозиционных коллег, а спикер НС Ален Симонян сообщил, что принято решение о создании постоянной парламентской комиссии по этике, которая будет заниматься рассмотрением подобных вопросов. Отвечая на вопрос о том, рассмотрит ли комиссия инцидент с оскорбительными репликами Андраника Кочаряна в адрес журналистки, Симонян сказал, что не считает, что следует рассматривать вопросы по принципу обратной силы