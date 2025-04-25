Пятница, 25 Апреля 2025 17:01

АрмИнфо. Между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе предпринимаются шаги, ведутся обсуждения по нормализации отношений. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице- президента Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщаю азербайджанские СМИ, Алиев заявил во время обмена мнениями по вопросам обеспечения прочной стабильности на Южном Кавказе.

Каллас указав на успешное и плодотворное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере, заверила, что Азербайджан выступает в роли надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Говоря о транспортных связях, она подчеркнула значение в этом контексте роли Азербайджана, который является очень важным региональным государством, расположенным на важном геополитическом пространстве.

Собеседники коснулись газоснабжения Европы, перспектив сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, вопросов развития Транскаспийского коридора.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.