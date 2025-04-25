Пятница, 25 Апреля 2025 16:47

АрмИнфо. В политической науке существует известный факт: любой регион воспринимается изнутри как более значимый и крупный, чем снаружи, то есть то, что происходит внутри нашего региона, кажется нам гораздо более важным, чем если смотреть на это, например, из Нью-Йорка. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян, касаясь цели встречи специального представителя президента США Стива Уиткоффа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В этом ключе Искандарян выразил мнение, что ценность так называемого "Зангезурского коридора" преувеличивается в армянских, азербайджанских и даже российских СМИ, не обладая при этом глобальным значением. По словам политолога, Уиткофф в бакинском аэропорту вряд ли обсуждал этот вопрос с Алиевым, поскольку он не является столь важным по сравнению с ирано-израильским противостоянием и событиями вокруг Ирана.

"У Вашингтона нет специальной выверенной политики по так называемому "Зангезурскому коридору". Позиция США ситуативная: независимо от того, откроется этот коридор или нет, в Вашингтоне от этого никто не умрет и не воскреснет", - подчеркнул Искандарян.

Политолог в этой связи пояснил, что для внешнего взгляда все постсоветские государства воспринимаются в контексте России и окружающих её стран. "К нам относятся в зависимости от ситуации, которая развивается вокруг России, в основном в контексте комплекса проблем вокруг Украины. Все остальное рассматривается как мелочь, которой занимаются узкие специалисты", - добавил директор Института Кавказа.

Искандарян в этом ключе выразил убеждение, что основная цель <дипломатического транзита> Уиткоффа в Баку связана с Ираном и событиями вокруг этой страны. "Я бы даже сказал, что это некий треугольник - Иран, Израиль, США. В этом смысле Азербайджан имеет определенную значимость благодаря своему географическому положению. Однако, невозможно побывать в Баку и не затронуть армяно­азербайджанский комплекс. Возможно, были сделаны какие-то заявления о регулировании этого вопроса и о необходимости его решения мирный путем. Одна из причин, по которой в Азербайджане заявили о согласовании мирного договора с Арменией, заключалась в том числе и в этом. Хотя Уиткоффа тогда не было в Баку, но надо понимать, что все это часть общего процесса", - пояснил политолог.

Ввиду этого Искандарян выразил мнение, что внимание США к Южному Кавказу сейчас уменьшается, а не увеличивается и добавил, что выверенной политики со стороны Вашингтона в этом регионе не будет как минимум в среднесрочной перспективе.

Меж тем, директор Института Кавказа пояснил, что это не означает, что Америка никаким образом не влияет на события на Южном Кавказе через "другое плечо". Он отметил, что, говоря о взаимоотношениях Европы и России, следует понимать, что это те проблемы, которыми США в той или иной мере занимаются и будут заниматься. Однако, по словам Искандаряна, необходимо учитывать, что у Америки есть определенные интересы в регионе, такие как тематика, связанная с Ираном, а также израильское направление. В этом ключе политолог пояснил, что развитие ситуации, например, в Иране будет также влиять и на Южный Кавказ.

Касаясь того, затрагивал ли Уиткофф во время встречи вопрос маршрута через Сюник Армении, Искандарян отметил, что он не считает, что для Срединного коридора вообще нужна Армения. Он объяснил это тем, что обсуждения по этому поводу представляют собой некоторые "фигуры умолчания" или дискурсы, создающие медийный шум. "Дорога из Азербайджана в Турцию уже существует и для этого никакая Армения не нужна. Речь идет о маршруте Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, который уже функционирует. Также имеются автомобильные дороги. То, что действительно можно возить из Азербайджана в Европу через Турцию, это нефть и газ. Все необходимые трубопроводы и газопроводы уже существуют, и в этом смысле Армения не является никаким "Перекрестком мира". Это просто медийный шум, который в глобальных целях ничего из себя не представляет", - резюмировал Искандарян.

Напомним, что Стив Уиткофф после визита в Москву направился транзитом через Баку, где встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он рассказал в недавнем интервью Такеру Карлсону, где среди порученных ему Дональдом Трампом международных задач - Газа, Украина, Иран - отметил и вопрос урегулирования армяно­азербайджанских отношений.