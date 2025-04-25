Пятница, 25 Апреля 2025 16:11

АрмИнфо. Глава Комитета по туризму Армении Лусине Геворгян встретилась с заместителем министра по туризму и спорту Казахстана Ержаном Еркинбаевым.

Как сообщает пресс-служба Комитета, встреча состоялась в рамках участия Армении в Казахстанской международной выставке KITF <Туризм и путешествие>, которая с 23 по 25 апреля проходит в Алматы.

Согласно источнику, стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся сотрудничества в туристической сфере.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, Армению в 2024 году посетило 10 236 туристов из Казахстана, что выше показателя годовой давности на 4,2%. Отметим, что Казахстанская международная выставка KITF <Туризм и путешествие> проводится с 2001 года. Экспозиция является самой крупной профессиональной площадкой по туризму в Центральной Азии и главным событием туротрасли страны. За 20 лет проведения, в выставке приняли участие компании и организации из 63 стран мира.