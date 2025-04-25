Пятница, 25 Апреля 2025 15:18

АрмИнфо. Как так получилось, что был продан находящийся под арестом особняк бывшего премьер-министра РА Овика Абрамяна, а правоохранители недоглядели? И нет ли коррупционных проявлений в вопросе продажи гостиницы Golden Palace в Цахкадзоре за 5 млрд драмов и то в рассрочку, когда она была оценена в 15,8 млрд драмов? С таким вопросом обратилась независимый депутат Такуи Товмасян 25 апреля во время обсуждения ежегодного отчета главы надзорного органа Армении Анны Вардапетян в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.

По словам Вардапетян, по части особняка Овика Абрамяна есть текущее производство, которое продолжается почти 3 года. При этом, указала генпрокурор, если парламентария интересуют детали дела, то можно сделать письменный запрос. Однако надо будет иметь в виду, что информация закрыта, поскольку существует понятие тайны предварительного расследования, добавил она.

Что касается продажи гостиничного комплекса Golden Palace за 5 млрд драмов, то как указала Анна Вардапетян, она в этом не видит коррупционных рисков, как и проблем с выполнением покупателем своих обязательств. <Комитет по управлению госимущества также не сигнализировал о задержках с выплатами>, - указала она.

Напомним, что гостиничный комплекс принадлежал бывшему главе Таможенного комитета Армении Армену Аветисяну, против которого в ноябре 2018 года возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, Аветисян строил гостиницы на незаконные доходы, а для прикрытия оформлял их на фиктивных зарубежных инвесторов. После открытия дела Аветисян согласился передать одну из гостиниц государству. 28 ноября 2019 года премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что стоимость гостиницы составляет около 20 миллионов долларов. На самом деле стартовая цена была на уровне 15,6 миллиона долларов.

Правительство Армении 21 ноября 2019 года приняло решение выставить гостиницу "Голден Пэлас" в Цахкадзоре на аукционные торги. В результате, комплекс стоимостью в 7,5 млрд драмов (оцененная стоимость в 2019 году) был продан 30 марта 2022 года с 7-й попытки (торги ни разу так и не состоялись по причине отсутствия заявок) за 5 млрд дрмов. Желание купить гостиницу в рассрочку изъявил единственный податель заявки - ООО "Проект интер- инвест". Владельцем этой компании является предприниматель Нарек Налбандян. Его имя связано с еще одной нашумевшей сделкой. Дело в том, что жена Налбандяна, несмотря на наличие уголовного дела, приобрела построенный в районе Монумента в Ереване роскошный особняк бывшего премьер-министра Овика Абрамяна. Примечательно, что правоохранители никак не препятствовали заключению этой сделки.

Правительство также позволило покупателю комплекса расплатиться за нее в течение пяти лет. 5-й последний платеж планировался не позднее 1 июля 2026 г. отель "Golden Palace" будет управляться глобальной сетью (основана в 1973 году, а два года спустя передана французской группе Accor).

В июне 2024 года Комитет по управлению госимуществом республики сообщил, что новый владелец гостиницы Golden Palace в Цахкадзоре досрочно выполнил все свои финансовые обязательства. <Согласно инвестиционному плану покупатель в лице ООО <Проект Интер- инвест> должен был выплатить 5 млрд драмов в течение 2022-2026 годов, а также инвестировать 4,5 млрд драмов и создать 100 новых рабочих мест. Эти обязательства были выполнены досрочно. 1 млрд 365 млн драмов было передано муниципалитету Цахкадзора. Компания досрочно выполнила свои обязательства, выполнив все пункты контракта и выплатив оставшиеся 3 млрд драмов в июне 2024 года>, - отмечали в ведомстве.

Затем издание Hetq со ссылкой на Комитет кадастра сообщил, что новому владельцу отеля Golden Palace в Цахкадзоре Нареку Налбандяну позволили повторно заложить отель. В той же справке было указано, что в отношении гостиницы пока еще действует право государственной собственности. Сообщалось, что недвижимость была заложена также и в 2022 году. Как можно было повторно заложить уже заложенное имущество?>, - с таким вопросом издание обратилось в Госкомимущество. <Комитет по управлению госимуществом дал свое согласие на передачу заложенного имущества в последующий залог>, - заявили в ведомстве.