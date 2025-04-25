Пятница, 25 Апреля 2025 15:12

АрмИнфо. Армянский боксер Юрий Сакунц 24 апреля в Москве успешно защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (WBU) и одновременно стал обладателем международного пояса, нокаутировав азербайджанского соперника Забеха Шамиева во втором раунде.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, бой проходил в спортивном комплексе "Крылья Советов" в атмосфере высокой конкуренции. Сакунц посвятил свою победу героическим бойцам отряда "Арабо", подчеркнув, что их мужество продолжает вдохновлять его и по сей день. Боксер также отметил, что победа, состоявшаяся в день памяти жертв Геноцида армян, имеет особое символическое значение для него и для всей нации.

"Это результат многих месяцев напряженной работы. Но сегодня, как никогда, эта победа имеет духовное значение. Я посвящаю ее героям, которые самоотверженно служат укреплению нашей Родины, независимо от того, находятся ли они в Армении или в диаспоре. Их дух всегда сопровождает меня на ринге ", - заявил армянский боксер.

Отметим, что Юрий Сакунц является двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, чемпионом мира и Европы по боксу, а также обладателем титула чемпиона мира по рукопашному бою и чемпиона Европы по пауэрлифтингу. Кроме того, его имя вписано в Книгу рекордов Гиннеса за восемь исключительных достижений.