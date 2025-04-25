Пятница, 25 Апреля 2025 14:59

АрмИнфо. Выступая на недавнем заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о планах поставок электроэнергии, производимой в Азербайджане, в Турцию через территорию Нахичевани и оттуда в Европу. По сути, это заявление намекает на идею так называемого "Зангезурского коридора" как на уже реализуемый проект. Об этом пишет президент Института энергетической безопасности, профессор Ваге Давтян.

Он указал на еще одно примечательное событие, которое полностью укладывается в логику происходящих событий. Речь идет о недавно подписанной азербайджано-китайской декларации о стратегическом партнерстве. Последнее подразумевает реализацию многочисленных инфраструктурных проектов между Баку и Пекином с целью расширения географии инициативы "Один пояс, один путь".

Эксперт напомнил, что сразу после 44-дневной войны в Арцахе президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно пытался "продать" Китаю проект так называемого "Зангезурского коридора" с целью диверсификации логистики Европа-Кавказ-Азия.

"Подобный подход (обсуждение реализации проекта на суверенной территории Армении с третьей страной без привлечения армянской стороны) в очередной раз свидетельствует об агрессивной военно-политической стратегии Анкары и Баку, а также о явном пренебрежении суверенитетом и территориальной целостностью Армении. Естественно, это также является прямым следствием банкротства современной армянской дипломатии. Речь идет не об энергетическом сотрудничестве, а о попытке перекройки границ с помощью силы и давления, что несет серьезную угрозу региональной стабильности и безопасности", - констатировал Ваге Давтян.