Пятница, 25 Апреля 2025 14:56

АрмИнфо. Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с посланием по случаю 110-й годовщины Геноцида армян.

"В День памяти жертв Геноцида армян мы чтим память 1,5 миллиона армян, убитых в результате ужасного геноцида 110 лет назад. Во время моего визита в Армению в 2022 году мне выпала большая честь посетить мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы отдать дань памяти жертвам этого преступления. Важно, чтобы мы продолжали проливать яркий свет на эту темную страницу истории. В 2019 году Демократическая палата представителей официально признала Геноцид армян, что стало историческим и давно назревшим признанием истины и подтверждением неизменной приверженности правам человека", - отметила Пелоси.