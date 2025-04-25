Пятница, 25 Апреля 2025 14:34

АрмИнфо. Вся Франция продолжает чтить память жертв Геноцида армян. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Спустя 110 лет после страшного дня 24 апреля 1915 года вся Франция продолжает чтить память жертв геноцида армян. Поддержим Армению в защите правды, справедливости и мира", - написал дипломат.

Ранее поддержку международному признанию и осуждению Геноцида армян выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, французский посол в Армении, ряд общественно-политических деятелей. На всей территории Франции прошли памятные мероприятия.