Пятница, 25 Апреля 2025 14:02

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян посетил площадь Свободы в Ереване, где с 29 марта Совет по защите прав арцахцев установил палатку и проводит акцию с требованием соблюдение основополагающих прав арцахцев.

Президент Арцаха выразил полную поддержку данной инициативе в независимости от того, какое решение Советом будет принято в дальнейшем.

"Я подробно осведомлён о проводимой работе, о ваших решениях, о предлагаемых вариантах. Программы, предложенные правительством Армении, имеют множество проблем. Я уже говорил, что жилищная программа провалилась с самого начала", - сказал президент Арцаха.

Затем встреча продолжилась в закрытом формате, журналистов попросили покинуть палатку.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводятся встречи с различными общественно- политическими деятелями и политическими силами. А 31 марта Совет по защите прав граждан Арцаха провел акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении. В ходе митинга Совет представил проблемы и возможные решения, касающиеся социальных программ для арцахцев.