Пятница, 25 Апреля 2025 13:50

АрмИнфо. Перед зданием правительства Армении 25 апреля вновь собрались представители малого и среднего бизнеса, протестующие против повышения налоговых выплат. Участники акции выражают недовольство применением 10%- ой ставки с налога с оборота вместо ранее применяемой ставки в 5%.

Как отметил один из участников акции, правительство страны в очередной раз обмануло граждан. В начале года премьер- министр РА Никол Пашинян заявлял о том, что, к примеру, в отношении стоматологических услуг ставка повысится на 10%, однако для других сфер она может понизиться вплоть до 1%. Однако впоследствии, при представлении ежеквартального отчета по итогам первых трех месяцев выяснилось, что ничего подобного нет и быть не может. Участники акции отмечали, что двойное повышение ставок налога может очень больно ударит по МСБ и привести к закрытию многих предприятий. Они, к примеру, указывали на то обстоятельство, что при расчете 10%-ой ставки никто не учитывает себестоимость произведенной продукции, а с учетом данного фактора расходы могут составить до 25%. "Не доводите дело до того, чтобы мы вышли на революцию, это настоящий государственный рэкет, мы не в состоянии поимо себя, обеспечивать зарплатой еще и бухгалтера", - отметила одна из протестующих.

Другой протестующий указал на то, что МСБ сокращает уровень безработицы в стране. Он заметил, что уже не знает, что с ними будет, потребовав встречи с премьер- министром РА Николом Пашиняном.

Отметим, что налог с оборота (заменяет НДС и налог на прибыль) платят хозяйствующие субъекты, чей годовой оборот не превышает 115 млн драмов (с 1 января 2020 года Армения вернулась к необлагаемому годовому обороту до 115 млн драмов). В июне 2024 года были приняты поправки в Налоговом кодексе, вступившее в силу с начала 2025 года, предполагающее почти двойное увеличение ставки налога с оборота, с предоставлением возможности снижения подлежащего уплате налога за счет документально подтвержденных расходов. В частности, для предпринимателей в сфере торговой деятельности в рамках инициативы была установлена ставка в размере 10% от доходов (вместо ранних 5%) с возможностью вычета 9,5% от расходов, но не менее 1,0% от оборота (против ранних 4% от документированных расходов, но не менее 1,5% от оборота). Как отмечалось в проекте решения, в результате эффективный налог с 2,3% вырастет до 4,1%, обеспечив государственной казне дополнительные налоги в размере 4,9 млрд драм.