Пятница, 25 Апреля 2025 13:22

АрмИнфо. В Берлинском театре им. М. Горького 24 апреля открылся фестиваль "100 + 10 - ARMENIAN ALLEGORIES", посвященный 110-летней годовщине Геноцида армян в Османской Турции.

Фестиваль, который продлится до 31 мая, представлен сразу несколькими направлениями: кино, театр, музыка, литература, живопись. Об этом передает издание Berlin Art Link.

Согласно источнику, сегодня, 25 апреля, в театре в рамках фестиваля открывается крупная выставка <Несовершенное будущее: Возрождение армянского искусства из руин>, в ходе которой 37 армянских художников из разных уголков мира представят свои работы-размышления о последствиях Геноцида армян, насильственного изгнания из Арцаха и нагорно- карабахского конфликта.

В целом, фестиваль отражает способность искусства трансформировать, но не через клише жертвенности, а надежду и межнациональные связи.

<Армянский кинорежиссер Сергей Параджанов, считавший себя гражданином мира, заявил, что он <отомстит этому миру любовью>. Эта любовь также заложена в работах и этих деятелей искусства - в их картинах, в фильмах, в пьесах и в музыке>, - говорится на сайте Берлинского театра.