Пятница, 25 Апреля 2025 13:11

АрмИнфо. Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка отозвали из Еревана по настоянию армянских властей, об этом стало известно АрмИнфо из дипломатических источников. Конюк был назначен послом в Армении 19 ноября 2020 года.

17 апреля стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Александра Конюка от должности. Данное событие прошло достаточно незаметно, без шума в армянской прессе.

Однако, как стало известно АрмИнфо, новый посол в Армению Беларусью назначен не будет, таково требование “бархатных властей”. “Лукашенко отозвал посла Конюка по требованию и настоянию властей Армении. Как известно, Армения еще в прошлом году отозвала своего посла Размика Хумаряна на консультации в Ереване на фоне напряженности в двусторонних отношениях, и больше он в Минск не возвращался. Принимая во внимание вышесказанное, армянская сторона потребовала отзыва белорусского дипломата. Новый посол сюда не будет назначен”, - сообщил источник.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 июня 2024 года с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ.

Премьер Армении также уточнил, что именно позиция Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе повлияла на решение Еревана о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В тот же день посол Армении был отозван из Минска на консультации.

Напомним, что 17 мая в рамках государственного визита в Азербайджан, Лукашенко также побывал на оккупированных территориях Арцаха, где не только предложил свои услуги для "восстановления региона", но и сообщил, как обсуждал с Алиевым войну за Нагорный Карабах еще до ее начала.

Примечательно, что Пашинян отреагировал на эти слова Лукашенко практически спустя месяц. Да и не понятна столь острая реакция армянского премьера на данные слова Лукашенко, учитывая, что к тому времени он неоднократно, в нарушение Конституции Армении, называл Арцах азербайджанским.

Александр Конюк — юрист по образованию, ранее занимал пост председателя военного суда Беларуси, в 2009–2011 годах был председателем военной коллегии Верховного суда Беларуси, а с 2011 по 2020 год — генеральным прокурором страны.