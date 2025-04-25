Пятница, 25 Апреля 2025 11:46

АрмИнфо. Отрицание Геноцида приведет к тому, что именно люди, которые пытаются это сделать, будут отвергнуты и забыты нашим народом. Об этом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил журналистам, после посещения мемориального комплекса "Цицернакаберд", где воздал дань памяти жертв Геноцида армян.

Кочарян напомнил, что именно он внес вопрос международного признания Геноцида армян в повестку внешней политики Армении. "И в годы моего правления наибольшее количество стран признало Геноцид армян. Люди, которые палец о палец не ударили для решения этих вопросов, сегодня глупости говорят. Отрицание Геноцида приведет к тому, что именно люди, которые пытаются это сделать, будут отвергнуты и забыты нашим народом", - отметил бывший президент Армении.

Касаясь осуждения премьер-министром Армении сожжения на площади Республики в центре Еревана турецкого и азербайджанского флагов, Кочарян напомнил, что в 2015 году у посольства РФ в Ереване пытались сжечь флаг России, потом его затоптали те люди, которые сегодня занимают высшие посты: глава МИД, помощники и бывшие пресс- секретари премьера, и другие.

"Если вообще это недопустимый шаг, возникает вопрос: применимы ли двойные стандарты для России и Турции. Стыдно просто, хотя бы они не

имеют права говорить на эту тему",- сказал он.

Касаясь спекуляций со стороны провластных СМИ, что якобы из-за сожжения флагов, вражеская сторона обстреляла дом жителя Хознавара, Кочарян отметил, что подобные утверждения абсурдны. "Абсурдно связывать вчерашний в Хознаваре с сожжением азербайджанского и турецкого флагов. Целый месяц подготовительные обстрелы были, готовились, пока сожгут флаги?", - вопрошал политик.

Второй президент Армении также подчеркнул, что время войны армянский народ потерпел тяжелое поражение, а эта власть превратила это поражение в непрерывный процесс. "Уже более 4 лет мы находимся в этом круговороте, постоянно что-то уступаем или сдаем, отказываемся. Это изнуряющее явление для нашего народа. Возможно, и на этом фоне отречение от признания Геноцида воспринимается очень многими гораздо тяжелее", - заключил Кочарян.