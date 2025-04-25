Пятница, 25 Апреля 2025 11:34

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправится в Ватикан, где 26 апреля примет участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Ранее стало известно, что и Католикос всех армян Гарегин Второй отправится в Ватикан для участия в похоронах Франциска.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавил Римско-католическую церковь в 2013 года и стал первым понтификом из стран Нового Света - будучи родом из Аргентины. В последние месяцы Папа Римский страдал от пневмонии. Его последнее появление на публике состоялось 20 апреля: он обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием.