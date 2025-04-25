Пятница, 25 Апреля 2025 11:07

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп не использовал термин "геноцид" в своем послании по случаю 110-летия Геноцида армян в Османской империи, посол США в Армении Кристина Квин последовала его примеру.

В опубликованном Белым Домом послании, Трамп использовал армянское выражение "Мец Ехерн" (Большая резня).

"Сегодня мы вспоминаем Мец Ехерн и чтим память тех замечательных людей, которые пострадали во время одной из самых страшных катастроф 20-го века.

Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были изгнаны и отправлены на верную смерть в последние годы существования Османской империи. В этот День памяти мы вновь присоединяемся к Многочисленной армянской общине в Америке и во всем мире, скорбящей о многих погибших.

Каждый год 24 апреля мы вспоминаем о прочных и непреходящих связях между американским и армянским народами. Мы гордимся Американским комитетом помощи армянам и Сирии, новаторской организацией, созданной в 1915 году, которая оказывала важнейшую гуманитарную поддержку армянским беженцам, и благодарны тысячам американцев, которые внесли свой вклад или вызвались добровольцами, чтобы помочь армянам, изгнанным из своих домов.

В этот день мы свидетельствуем о силе и стойкости армянского народа перед лицом трагедии. Нам повезло, что так много армян привезли свою богатую культуру к нашим берегам и внесли большой вклад в развитие нашей страны, в том числе награжденные солдаты, знаменитые артисты эстрады, известные архитекторы и успешные бизнесмены. Отдавая дань памяти погибшим, моя администрация по-прежнему привержена обеспечению свободы вероисповедания и защите уязвимых меньшинств.

Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего стратегического партнерства с Арменией и поддержания стабильности в регионе, поскольку мы продолжаем стремиться к устойчивому процветанию и безопасности", - говорится в обращении Трампа.

Через короткое время, после публикации послания Трампа, посольство США в Армении опубликовало пост по случаю 110-летия Геноцида армян, в нем, в частности, говорилось: "Посол Квин возложила цветы к вечному огню в мемориальном комплексе "Цицернакаберд", почтив память погибших армян".

Данную публикацию раскритиковали пользователи Фейсбук, где она была размещена. Возмущенные граждане отмечали, что это не погибшие армяне, а подвергшиеся геноциду, пользователи этой соцсети также просили посла напомнить Трампу, что США официально признали Геноцид армян в Османской империи, многие назвали постыдным такое поведение.

Отметим, что законодательный орган США признал Геноцид армян в Османской империи еще в 2019 году, а уже в 2021 году президент Джо Байден в своем послании по случаю 24 апреля, квалифицировал произошедшее как геноцид.