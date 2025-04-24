Четверг, 24 Апреля 2025 15:53

АрмИнфо. Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини по случаю 110-й годовщины Геноцида армян опубликовал запись в социальных сетях.

"110 лет назад - Геноцид армян. Это историческая рана, трагедия, унесшая жизни полутора миллионов женщин и мужчин, жертв, которые требуют справедливости и правды. Трагедия, которую нельзя забывать, а необходимо помнить и передавать нашим детям", - написал вице-премьер на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.