Четверг, 24 Апреля 2025 15:50

АрмИнфо. Правительства приходят и уходят, а Геноцид армян был, есть и останется. Об этом 24 апреля журналистам в мемориальном комплексе в Цицернакаберде заявил лидер Европейской партии Тигран Хзмалян.

По его словам, вопрос Геноцида армян стоит выше любой политики, поскольку является национальной миссией, и он не должен выходить из национальной повестки. "Правительство могут ошибаться, и, по моему глубокому убеждению, по этому вопросу нынешнее правительство ошибается", - сказал политик.

Он добавил, что разъяснять молодому поколению о сути произошедшей 110 лет назад трагедии, очень мало, надо приходить в комплекс и помнить о Геноциде армян. "Это должно стать паломничеством, болью ног и спины, чтобы мои дети и внуки всегда помнили об этом. Армянин - это тот, кто помнит и понимает, что такое боль", - подчеркнул политик. Отвечая на вопрос о том, почему премьер-министр РА Никол Пашинян так часто меняет свою позицию по Геноциду армян и Турции, Хзмалян заметил, что Пашинян может менять свое видение, но это не меняет ситуацию, так как Геноцид армян является частью национального восприятия мира. "Через год- полтора мы забудем, кто и что говорил, но про Геноцид армян никто не забудет. Человек отличается от животного тем, что передает знания и боль из поколения в поколение, это и есть история и моральность", - заметил Хзмалян.