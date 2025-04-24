Четверг, 24 Апреля 2025 15:49

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь попытался переложить ответственность за Геноцид армян в Османской империи, на этот раз на некие "вооруженные группировки и эпидемию".

"Турция испытывает боль от "потерянных жизней в результате диверсионных операций вооруженных группировок и эпидемических заболеваний" в военные годы последнего периода Османской империи. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем послании Константинопольскому патриарху армян и армянской общине, сообщает турецкая газета "Жаманак".

В своем послании Эрдоган утверждает, что "печальные воспоминания прошлого не должны держать в заложниках настоящее и будущее".

"Те, кто пытался подорвать глубоко укоренившиеся и прочные связи между нами, создавая вражду из истории, не достигли своих целей и по сей день", - говорится в послании Эрдоган.

Отметим, что турецкие власти по сей день продолжают политику отрицания Геноцида армян в Османской империи. Периодически, Анкара назначает виновников за эти события. Так, в одном из своих последних заявлений Эрдоган заявил, что армянский народ был сам виновен в том, что его истребили.