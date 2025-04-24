Четверг, 24 Апреля 2025 15:46

АрмИнфо. Мэр Пасадены (штат Калифорния) Виктор Гордо выступил с официальным провозглашением 24 апреля 2025 года Днем памяти Геноцида армян. Он подчеркнул, что Пасадена едина с армянским народом в памяти о трагедии, которая унесла жизни 1,5 миллиона человек.

<Нужно всегда говорить правду, противостоять отрицанию и не допустить повторения подобных зверств. Пусть эта дата станет не только воспоминанием о прошлом, но и призывом к справедливости, состраданию и миру>, - сказал Гордо.

Напомним, что в 2019 году Сенат США с четвёртой попытки, однако единогласно, принял резолюцию о признании Геноцида армян в Османской империи. Резолюция номер 150 была инициирована и представлена сенаторами Робертом Менендесом и Тедом Крузом. Прежние три попытки не увенчались успехом ввиду того, другие сенаторы накладывали вето на резолюцию по просьбе администрации Белого дома.

Уже 24 апреля 2021 года президент США Джо Байден официально признал Геноцид армян в Османской империи. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство не допустить повторения подобного зверства.

Отметим, что сегодня, 24 апреля 2025 года армянский народ отмечает траурную дату - 110-летие первого в истории человечества геноцида. 24 апреля 1915 г. более двухсот представителей армянской интеллигенции - поэты, музыканты, публицисты, редакторы, юристы, врачи, депутаты были арестованы в Константинополе по приказу турецких властей. Все они были отправлены в изгнание и зверски уничтожены. Истребление армянской интеллигенции было частью систематического дьявольского плана уничтожения армянского народа на своей родине. Всего было уничтожено 1,5 млн армян, сотни тысяч человек были депортированы. Это был первый геноцид ХХ века, спланированный и осуществленный государством. 24 апреля 1965 г. в Советской Армении были организованы демонстрации с требованием признания Геноцида армян. Таким образом была разрушена стена молчания, созданная вокруг этого вопроса в годы советской власти.

Отметим, однако, что в последнее время вопрос международного признания Геноцида армян выпал из приоритетных направлений внешнеполитической повестки властей Армении, что вызвало резко отрицательную реакцию со стороны оппозиции, которая ввела в обращение проекта закона о криминализации отрицания Геноцида армян.

Факт Геноцида армян признан многими странами мира и международными организациями, в том числе, Францией, Уругваем, Канадой, Россией, Кипром, Бельгией, Нидерландами, Словакией, Германией, Литвой, Польшей и др., а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.