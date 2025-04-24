Четверг, 24 Апреля 2025 15:06

АрмИнфо. Президент Ливана генерал Джозеф Аун направил послание в связи со 110-й годовщиной Геноцида армян.

В послании, опубликованном на сайте президента Ливана отмечается, что 110-я годовщина Геноцида армян - это не просто воспоминание о болезненном историческом событии, а подтверждение важности соблюдения принципов справедливости, прав человека и человеческого достоинства, а также напоминание миру о необходимости противостоять всем формам насилия, экстремизма и изоляции.

"Исходя из этого, Ливан сегодня подтверждает свою твердую позицию и поддержку армянскому народу в его мирной борьбе за достижение этих принципов", - сказал Аун.

Он также высоко оценил вклад граждан Ливана армянского происхождения в общественно-политическую жизнь страны.

"Ливанские граждане армянского происхождения на протяжении всей своей долгой истории в Ливане доказали, что они являются примером истинной национальной принадлежности и конструктивного вклада в различные политические, экономические, культурные и художественные сферы. Они всегда были неотъемлемой частью разнообразной и богатой ливанской идентичности с ее многочисленными компонентами", - отметил Аун.

Президент Ливана завершил свое выступление словами: " Да упокоятся с миром жертвы Геноцида армян и все жертвы несправедливости и агрессии во всем мире, и да защитит Бог Ливан и его народ от всякого зла", - резюмировал он.