Четверг, 24 Апреля 2025 14:59

АрмИнфо. Мы видим, что неосуждение Геноцида приводит к его повторению в разных уголках мира, и мы стали очевидцами этих событий в Арцахе. Об этом заявил журналистам президент Арцаха Самвел Шаграманян во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд.

Он отметил, что пришел сюда вместе с коллегами из Арцаха, чтобы почтить память невинных жертв и осудить произошедшее.

На вопрос журналистов о том, как он относится к высказываниям властей Армении о том, что вопрос признания Геноцида 1915г. не является для них приоритетом, Шаграманян отметил, что оценку заявлениям правительства РА должны давать граждане Армении.

<Вы видите, что тысячи людей посещают Комплекс и отдают дань уважения жертвам Геноцида. Это невозможно забыть, невозможно предать забвению Геноцид>, - подчеркнул президент Арцаха.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. Население Арцаха вынуждено было покинуть свои дома и родину. В этот период порядка 120 тыс. арцахцев выехали в Армению. С учетом же начавшейся осенью 2020 года вражеской агрессии (44-дневная Арцахская война), которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.