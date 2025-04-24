Четверг, 24 Апреля 2025 14:07

АрмИнфо. Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении. Об этом в своем Twitter (Х) написал министр национальной обороны Греции Николаос Дендиас по случаю 110-й годовщины Геноцида армян в Османской империи.

"Мы с глубоким уважением отмечаем День памяти жертв Геноцида армян. Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении. <Признание исторической правды - долг человечества", - написал он.