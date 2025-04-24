Четверг, 24 Апреля 2025 14:06

АрмИнфо. В большинстве демократических стран сожжение флага считается законным способом выражения протеста. Об этом на своей странице в Фейсбук написал армянский адвокат Вараздат Арутюнян, реагируя на заявление о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции по случаю 110-й годовщины Геноцида армян.

В этой связи Арутюнян напомнил, что еще 22 августа 1984 года, 28-летний американец Грегори Ли Джонсон сжег флаг США в знак протеста против политики президента Рейгана. Суд штата Техас, как отметил адвокат, рассматривая это дело, приговорил Джонсона к одному году тюремного заключения и наложил штраф в размере 2000 долларов.

"Тем не менее, в 1989 году Верховный суд США оправдал Джонсона, установив, что сжигание флага является законным способом выражения протеста, защищенным первой поправкой к Конституции США. В большинстве демократических стран сожжение флага считается законным способом выражения мнения гражданина", - резюмировал армянский адвокат.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана на факельном шествии, состоявшемся накануне в Ереване в преддверии 110-й годовщины Геноцида армян в Османской империи.

Отметим, что Геноцид армян в Османской империи - первый геноцид XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали такие страны, как: Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Нидерланды, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.