Четверг, 24 Апреля 2025 13:56

АрмИнфо. Почтение памяти жертв Геноцида и осуждение этого преступления является моральным долгом всего человечества, государств и людей доброй воли. Об этом говорится в сообщении Посольства Польши в Армении на официальной странице в Фейсбук.

В диппредставительстве напомнили, что Геноцид армян парламент Польши

- Сейм признал еще 19 апреля 2005 года.

<Сейм Республики Польша отдает дань уважения памяти жертв геноцида, совершенного в отношении армянского населения Турции во время Первой мировой войны>, - говорится в заявлении.