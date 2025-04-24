Четверг, 24 Апреля 2025 13:43

АрмИнфо. Мы здесь, чтобы мир знал, что сделали с армянами турки, и что спустя 110 лет ничего не изменилось. Об этом журналистам в мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил аргентино-армянский предприниматель, экс-управляющий ЗАО <Айпост>, экс-председатель Совета ЗАО <Конверсбанк> Хуан Пабло Гечичян. Он отметил, что прибыл в Армению с делегацией, представленной журналистами ведущих СМИ Аргентины и Бразилии, а также юристами и адвокатами, которые содействуют армянскому населению в решении проблем с турками в этих странах.

Гечиян подчеркнул, что цель их визита - поднять голос, потому что спустя 110 лет ничего не произошло. Многие страны, которые говорят о свободе и демократии, молчат, как отметил предприниматель, когда дикторы совершают геноцид. <Мир беспокоится лишь о бизнесе, о деньгах, которые для него дороже человеческой жизни, поэтому и происходят геноциды>, - сказал предприниматель.

Коснувшись арцахских событий, Хуан-Пабло Гечиян назвал произошедшее геноцидом . Он отметил, что в Аргентине и Бразилии всем известно, что арцахцы вынужденно бежали с земли, на которой проживали тысячелетиями, и что Азербайджан усердно стирает следы армянской идентичности на этих территориях.

Предприниматель заметил, что у аргентинских и бразильских журналистов есть также желание освещать судилища в Баку над армянскими пленными, чтобы показать миру какое беззаконие чинит над ними азербайджанская сторона. Однако они понимают, что в Азербайджане нет демократии, что это авторитарное государство, которое не позволит свободное распространение информации.

В завершение Гечиян призвал армян быть сильными и едиными.