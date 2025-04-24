Четверг, 24 Апреля 2025 13:24

АрмИнфо. Кипр ожидает, что весь демократический мир признает и осудит Геноцид армян в Османской империи. Об этом говорится в заявлении министра обороны Кипра Василиса Пальмаса.

Он напомнил, что 24 апреля объявлено Днем памяти жертв Геноцида армян.

"Мы отдаем дань памяти 1,5 миллиона армян, трагически погибших в результате систематического истребления младотурками.

Мы также чтим память всех остальных, кто был насильственно изгнан из домов своих предков.

Геноцид армян - первое организованное истребление населения в XX веке, жертвами которого стали армянские граждане Османской империи.

Кипр стал первой европейской страной и второй страной в мире, признавшей Геноцид армян 24 апреля 1975 года.

Мы надеемся, что больше никогда не столкнемся с преступлениями против человечности такого масштаба, и ожидаем, что весь демократический мир признает и осудит их", - заявил Василис Палмас.