Четверг, 24 Апреля 2025 13:18

АрмИнфо. В 110-ую годовщину Геноцида армян президент Франции Эммануэль Макрон призвал действовать от имени человечества ради истины и справедливости.

"110 лет назад начался Геноцид армян. Сегодня, 24 апреля, в Национальный день памяти, давайте вспомним всех жертв и сохраним память о них. Давайте продолжим действовать от имени человечества, ради истины и справедливости", - написал глава французского государства в своем микроблоге в X.

Факт Геноцида армян признан многими странами мира и международными организациями, в том числе, США, Россией, Францией, Канадой, Кипром, Бельгией, Нидерландами, Словакией, Германией, Литвой, Польшей и др., а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.