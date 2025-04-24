Четверг, 24 Апреля 2025 13:12

АрмИнфо. Геноцид 1,5 миллиона армян Османской Турцией стал первым геноцидом XX века и одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Об этом на своей странице в Фейсбук написал греческий депутат, лидер партии СИРИЗА Сократес Фамеллос.

"110 лет спустя сохранение исторической памяти и требование международного признания геноцида являются неотъемлемой частью борьбы за справедливость и мир.

И эта борьба остается актуальной, поскольку недавно армянский народ пережил новую трагедию в Арцахе, когда тысячи армян были изгнаны из своих исконных домов. Потому, что прошлое учит нас, что ревизионизм и безнаказанность порождают новую несправедливость и новые страдания.

Общее мученичество армян и греков диктует коллективное требование Справедливости.

Греция твердо стоит на стороне армянского народа, поддерживая все усилия по восстановлению исторической правды. Мы поддерживаем борьбу Национального армянского комитета Греции и намерены продолжать общую борьбу за справедливость, мир и уважение прав народов. Мы не забываем!", - написал Фамеллос.