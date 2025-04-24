Четверг, 24 Апреля 2025 12:52

АрмИнфо. Геноцид армян, совершенный Османской империей в начале XX века лишь звенье одной цепи, которая, к сожалению, еще не завершена. Подобное мнение в интервью госагентству Арменпресс в Брюсселе выразил бывший декан факультета арменоведения Лёвенского католического университета в Бельгии и арменовед Бернар Кули. Он отметил, что непризнание Геноцида армян рядом стран, в том числе и Турцией, состояние армянских памятников в Турции, ликвидация армянского присутствия в Арцахе, выселение армян и уничтожение следов их пребывания на исконных землях их предков являются продолжением той же логики, которая имела место в 1915-1916 годах.

<Именно поэтому 24 апреля так важно не только для армян, но и для всех тех, кто выступает за справедливость>, - подчеркнул арменовед.