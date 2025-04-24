Четверг, 24 Апреля 2025 11:35

АрмИнфо. Представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий воздают дань уважения к памяти невинных жертв Геноцида армян, 110-летие которого отмечается сегодня, 24 апреля.

Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Республике Армения Петр Пирунчик посетил Цицернакаберд, где воздал дань памяти жертвам Геноцида армян. На своей странице в Facebook дипломат поделился фотографией из мемориального комплекса.

"Сегодня, 24 апреля, мы отмечаем 110-ю годовщину Геноцида армян. 8 лет назад, 25 апреля 2017 года, парламент Чехии признал Геноцид армян", - написал посол Чехии.

Память жертв Геноцида армян почтил и посол Литвы в Армении Андрюс Пулокас. "Из уважения к жертвам Геноцида мы по- прежнему привержены предотвращению повторения подобных преступлений", - говорится в заявлении посольства.

Напомним, что в этом году исполняется 110 лет со дня Геноцида армян.