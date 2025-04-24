Четверг, 24 Апреля 2025 11:30

АрмИнфо. Попытки правящего режима принизить историческое значение Геноцида армян являются недопустимым посягательством на Армению и армянский народ. Об этом говорится в заявлении национального гражданского объединения <Айакве> по случаю 110-летней годовщины Геноцида армян в Османской Турции.

В <Айакве> отметили, что чтят память всех святых мучеников и выражают свою решимость продолжать борьбу за всеобъемлющее международное признание, осуждение Геноцида армян и восстановление наших национальных и человеческих прав.

В заявлении говорится, что инициатива <Айакве> категорически против попыток правящего режима Армении отказаться от процесса международного признания и осуждения Геноцида армян и считает это недопустимым посягательством на коллективную безопасность и национальные интересы Армении и армянского народа.

Вместе с тем <Айакве> выразило поддержку последней инициативе по криминализации попыток отрицать Геноцид армян или ставить его под сомнение, будучи первым, кто инициировал аналогичный законодательный процесс еще в 2023 году. В объединении напомнили, что в 2023 году правящая сила в Национальном Собрании, игнорируя волю 58 000 граждан, поддержавших законопроект, представленный <Айакве>, отказалось даже включить этот вопрос в повестку заседаний НС.

<Объединение <Айакве> продолжит свою последовательную борьбу со всеми попытками принизить историческое значение Геноцида армян, что

уже сейчас создало реальные угрозы для его возможного повторения. Только всеобъемлющее международное признание, осуждение Геноцида армян и возмещение огромных потерь, понесенных армянским народом, могут дать возможность предотвратить его возможные повторения и установить стабильный мир в нашем регионе>, - говорится в заявлении.