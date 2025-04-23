Среда, 23 Апреля 2025 22:04

АрмИнфо. В парке Победы в Ереване прошла международная акция "Сад памяти". Армянская сторона участвует в этой масштабной акции по высадке деревьев пятый год подряд.

Посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе приветственной речи перед посадкой деревьев отметил важность организации подобного рода мероприятий. "Это очень важное мероприятие, которое символично открывает серию насыщенного графика мероприятий, приуроченных этому славному юбилею Великой Победы. Её 80-летию", - сказал российский дипломат, добавив, что на мероприятии собрались представители государств, где чтят подвиги Советского народа.

При этом он добавил, что акция имеет важное значение, связывающее прошлое с будущим, а каждое высаженное дерево - это дар памяти героям, сложившим голову за Родину. Он также отметил важность проведения подобных акций сегодня, "когда предпринимаются систематические попытки переписать историю, исказить ту историческую правду, которую мы обязаны сохранять".

В свою очередь посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, подчеркнул, что уже 5 лет все они учувствуют в этой очень важной международной и благородной акции, посвященной победе в Великой Отечественной войне. "Как известно, все наши республики и народы, входящие в состав Советского Союза приняли активное и непосредственное участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. Казахстан, также как Армения, Россия, Беларусь, Туркменистан и другие республики внес большой вклад в священную борьбу за свободу и независимость нашей Родины и в победу в ВОВ", - сказал дипломат, также напомнив о подвиге 28 панфиловцев.

Иманбаев также подчеркнул, что мероприятия, приуроченные 80-летию Победы в ВОВ, занимают видное место в государственной повестке Казахстана - 7 мая в Астане пройдет парад Победы.

А посол Туркменистана в Армении Махмедгелди Айазов отметил, что данная акция не только возможность выразить благодарность своим предкам, но и сохранить память об их подвигах в веках. "9 мая святой день. Отвага и стойкость соотечественников в те годы - пример служения и верности своему Отечеству, народу и всему человечеству. Туркмены вместе с другими народами Советского Союза внесли большой вклад в общую победу", - сказал дипломат.

На мероприятии в качестве почётных гостей были ветераны ВОВ. Студенты, волонтёры и жители города высадили деревья в память о павших на фронтах в Великой Отечественной войны. Акция в Ереване в очередной раз стала возможной благодаря фонду развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" при содействии мэрии Еревана.

Помимо традиционной высадки деревьев участники акции также посмотрели выступление духового оркестра Пограничного управления ФСБ России и солиста государственной академической хоровой капеллы Армении, исполнителя военно-патриотических песен Артура Агадажанова.

Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции - ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции - появление зеленых памятников в честь героев - решает задачи преемственности поколений, увековечивания подвигов защитников Отечества, а также сохранения и восстановления лесного богатства в Мире. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 млн памятных деревьев.

В 2025 году акция приобрела особое значение - во всех субъектах РФ, а также за рубежом высадят памятные деревья в рамках празднования 80-летия Победы: акция "Сад памяти" включена в перечень ключевых мероприятий, проводимых в честь юбилейной даты. Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы.