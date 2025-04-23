Среда, 23 Апреля 2025 22:00

АрмИнфо. 23 апреля Католикос всех армян Гарегин II принял представителей бразильских СМИ. Во встрече также принял участие президент Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) в Армении Вазген Якубян.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в ходе встречи Вазген Якубян отметил, что ежегодный визит представителей

бразильских СМИ в Армению, организованный бразильским офисом AGBU, стал традицией, целью которой является знакомство и информирование широкой бразильской общественности об истории, духовном и культурном наследии армянского народа и нынешней ситуации в стране.

Католикос выразил признательность AGBU за эту инициативу. Он подчеркнул важность озвучивания на зарубежных медиа-платформах правды

о проблемах с безопасностью Армении, оккупацией Арцаха, справедливыми правами арцахских армян, содержащихся в Баку пленных и уничтожении армянских духовных и культурных ценностей.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с международным признанием Геноцида армян, деятельностью Армянской Апостольской Церкви, программами социальной поддержки, оказываемыми Церковью армянам Арцаха, а также межцерковными отношениями.