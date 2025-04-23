|В Ереване прошла международная акция "Сад памяти"
|Армянский историк раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
|К. Затулин: пусть память о жертвах всех геноцидов станет не только данью уважения, но и уроком
|Католикос: важно представлять на зарубежных медиа-платформах правду о проблемах с безопасностью Армении и оккупацией Арцаха
|Пашинян: сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении будущего Армении, чем в 2018- 2019, и тем более в 2020 -2021 г.г.
|Посольство Китая: временный поверенный в делах Китая в Армении не давал никаких интервью турецким СМИ
|Жанна Андреасян: Участие Армении в III Играх стран СНГ в Азербайджане зависит от различных обстоятельств, в том числе от мероприятий по безопасности
|Генпрокуратура оспаривает решение о разделе земельного участка Ереванской школы- интерната № 2 на два отдельных объекта недвижимости
|Станцию метро <Еритасардакан> возможно переименуют именем Аветика Исаакяна
|Совет по защите прав арцахцев присоединится к факельному шествию по случаю 110-й годовщины Геноцида армян
|Армения и Австрия обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Депутат от правящей силы: Нет ни единого армянина, который может отрицать Геноцид, то историческое событие, которое имело место быть
|Послание Давида Бабаяна из бакинских застенок: Будьте крепки, не думайте о нас
|Правовед: Оппозиция ввела в оборот законопроект, предлагающий ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Региональные события и внутриполитические темы обсуждены в Ереване с делегацией ПАСЕ
|Вместе мы докажем неотвратимость наказания и отсутствие сроков давности за преступления против человечности - "Вместе"
|Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел переговоры с Президентом Кыргызстана
|Симонян привлек внимание председателя ПАСЕ к проблеме армян, удерживаемых в Азербайджане
|Какие виды мошенничества существуют сегодня в Интернете?
|В Гааге прошло памятное мероприятие по случаю 110-й годовщины Геноцида армян в Османской империи
|В Ереване перекроют ряд улиц в связи с проведением памятных мероприятий по случаю 110-й годовщины Геноцида армян
|В области свободы слова в Армении нет позитивной динамики - КЗСС
|Глава МИД Армении призвал к беспощадной и решительной борьбе с домашним насилием в стране
|СМИ: Армении направлено приглашение для участия в III Играх СНГ в Азербайджане
|Айк Мамиджанян: Исход армяно-азербайджанского переговорного процесса связан с отсутствием красных линий у Пашиняна
|Посол Армении обсудил с бывшим президентом Франции последние процессы на Южном Кавказе
|Армения выделила Сирии вторую партию гумпомощи на $125 тыс.
|САР разместил по всей Москве тематические баннеры ко Дню памяти жертв Геноцида армян в Османской империи
|Армения предоставляет иностранцам возможность получить Mobile ID
|Республиканец напомнил соратнику Пашиняна о позиции Сержа Саргсяна по вопросу международного признания Геноцида армян
|В результате взаимодействия правоохранительных органов обнаружено 66 упаковок марихуаны - Полиция РА
|У Победы армянское лицо: в Ереване состоится премьера документального фильма «Боевое братство»
|Премьер-министр РА выразил соболезнования Индии в связи с террористическим актом, совершенным в Пахалгаме
|Обрушившийся на Армению циклон начнет ослабевать с 24 апреля - Суренян
|Вопрос международного признания Геноцида армян является сдерживающим фактором в предотвращении новых трагедий - депутат
|В Ереване пройдет V армянский отборочный тур Московского международного конкурса русского романса "Романсиада"
|В МИД Армении выразили соболезнования Индии в связи с террористической атакой в Пахалгаме
|Армен Рустамян обсудил с Арамом I ситуацию вокруг Армении и Арцаха
|Советник Хомейни: Турция и лично Эрдоган обостряют конфликт на Южном Кавказе
|В Армении обсуждены программы по укреплению парламентского сотрудничества с Грецией
|Католикос всех армян примет участие в церемонии прощания с Папой Римским
|JPB отзывы: выгоды и риски при сотрудничестве с Just Profit Broker
|ВТБ (Армения) запустил потребительские кредиты под залог недвижимости
|В преддверии 110-й годовщины Геноцида армян Филармонический оркестр Армении исполнит <Реквием> Моцарта
|Музей-Институт Геноцида армян и посольство Германии в Армении подписали меморандум о сотрудничестве
|Депутат от партии власти: напряжение в НС РА, приведшее к потасовке, создала сама парламентская оппозиция
|В Душанбе состоялось 4-е заседание армяно-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
|Партия Вардана Гукасяна призвала правительство США обратить внимание на смерти в тюрьмах Армении
|Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Монголии
|Делегация МВД Армении изучила опыт Финляндии в области реагирования на чрезвычайные ситуации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: притворяться мужчинами за спинами людей в форме неправильно
|Группа журналистских организаций потребовала от правительства Армении приостановить создание Фонда "Общественно-полезная медиасреда"
|Оппозиция в одиночестве обсудила проект об отмене решения о повышении тарифов на общественный транспорт
|Спикер НС РА: провел короткую беседу с азербайджанской коллегой, но о содержании разговора договорились не говорить публично
|Католикос всех армян направил соболезнованиями в связи с кончиной Папы Римского
|Азербайджановед предупреждает о невозможности построения мира с Азербайджаном в текущих реалиях
|Оппозиция бойкотировала голосование Совета старейшин: <Гражданский договор>, как выяснилось, вносит проекты даже после принятия комиссией отрицательного заключения
|Антикоррупционный комитет в своих действиях не скован личностями, заверил новоназначенный глава ведомства
|Армянский правозащитник: Исключение разжигания ненависти и дискриминации - ключевое условие для мирных переговоров с Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо. Посольство Китая в Армении официально заявляет, что временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Армении Чэн Минь не давал никаких интервью турецким СМИ, а последние слухи на эту тему не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства КНР.
В сообщении подчеркивается, что внешняя политика Китая в отношении Армении последовательна и ясна. "Мы поддерживаем усилия армянской стороны по сохранению национальной независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Китай готов и дальше углублять дружественные и кооперативные отношения с Арменией и совместно содействовать качественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" на благо двух народов.
Отметим, что накануне на одном из турецких сайтов появилось якобы данное китайским дипломатом интервью, в котором последний сообщал о скором подписании между Арменией и Китаем соглашения в сфере транспорта.
|В Ереване прошла международная акция "Сад памяти"
|Армянский историк раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
|К. Затулин: пусть память о жертвах всех геноцидов станет не только данью уважения, но и уроком
|Католикос: важно представлять на зарубежных медиа-платформах правду о проблемах с безопасностью Армении и оккупацией Арцаха
|Пашинян: сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении будущего Армении, чем в 2018- 2019, и тем более в 2020 -2021 г.г.
|Посольство Китая: временный поверенный в делах Китая в Армении не давал никаких интервью турецким СМИ
|Жанна Андреасян: Участие Армении в III Играх стран СНГ в Азербайджане зависит от различных обстоятельств, в том числе от мероприятий по безопасности
|Генпрокуратура оспаривает решение о разделе земельного участка Ереванской школы- интерната № 2 на два отдельных объекта недвижимости
|Станцию метро <Еритасардакан> возможно переименуют именем Аветика Исаакяна
|Совет по защите прав арцахцев присоединится к факельному шествию по случаю 110-й годовщины Геноцида армян
|Армения и Австрия обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Депутат от правящей силы: Нет ни единого армянина, который может отрицать Геноцид, то историческое событие, которое имело место быть
|Послание Давида Бабаяна из бакинских застенок: Будьте крепки, не думайте о нас
|Правовед: Оппозиция ввела в оборот законопроект, предлагающий ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Региональные события и внутриполитические темы обсуждены в Ереване с делегацией ПАСЕ
|Вместе мы докажем неотвратимость наказания и отсутствие сроков давности за преступления против человечности - "Вместе"
|Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел переговоры с Президентом Кыргызстана
|Симонян привлек внимание председателя ПАСЕ к проблеме армян, удерживаемых в Азербайджане
|Какие виды мошенничества существуют сегодня в Интернете?
|В Гааге прошло памятное мероприятие по случаю 110-й годовщины Геноцида армян в Османской империи
|В Ереване перекроют ряд улиц в связи с проведением памятных мероприятий по случаю 110-й годовщины Геноцида армян
|В области свободы слова в Армении нет позитивной динамики - КЗСС
|Глава МИД Армении призвал к беспощадной и решительной борьбе с домашним насилием в стране
|СМИ: Армении направлено приглашение для участия в III Играх СНГ в Азербайджане
|Айк Мамиджанян: Исход армяно-азербайджанского переговорного процесса связан с отсутствием красных линий у Пашиняна
|Посол Армении обсудил с бывшим президентом Франции последние процессы на Южном Кавказе
|Армения выделила Сирии вторую партию гумпомощи на $125 тыс.
|САР разместил по всей Москве тематические баннеры ко Дню памяти жертв Геноцида армян в Османской империи
|Армения предоставляет иностранцам возможность получить Mobile ID
|Республиканец напомнил соратнику Пашиняна о позиции Сержа Саргсяна по вопросу международного признания Геноцида армян
|В результате взаимодействия правоохранительных органов обнаружено 66 упаковок марихуаны - Полиция РА
|У Победы армянское лицо: в Ереване состоится премьера документального фильма «Боевое братство»
|Премьер-министр РА выразил соболезнования Индии в связи с террористическим актом, совершенным в Пахалгаме
|Обрушившийся на Армению циклон начнет ослабевать с 24 апреля - Суренян
|Вопрос международного признания Геноцида армян является сдерживающим фактором в предотвращении новых трагедий - депутат
|В Ереване пройдет V армянский отборочный тур Московского международного конкурса русского романса "Романсиада"
|В МИД Армении выразили соболезнования Индии в связи с террористической атакой в Пахалгаме
|Армен Рустамян обсудил с Арамом I ситуацию вокруг Армении и Арцаха
|Советник Хомейни: Турция и лично Эрдоган обостряют конфликт на Южном Кавказе
|В Армении обсуждены программы по укреплению парламентского сотрудничества с Грецией
|Католикос всех армян примет участие в церемонии прощания с Папой Римским
|JPB отзывы: выгоды и риски при сотрудничестве с Just Profit Broker
|ВТБ (Армения) запустил потребительские кредиты под залог недвижимости
|В преддверии 110-й годовщины Геноцида армян Филармонический оркестр Армении исполнит <Реквием> Моцарта
|Музей-Институт Геноцида армян и посольство Германии в Армении подписали меморандум о сотрудничестве
|Депутат от партии власти: напряжение в НС РА, приведшее к потасовке, создала сама парламентская оппозиция
|В Душанбе состоялось 4-е заседание армяно-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
|Партия Вардана Гукасяна призвала правительство США обратить внимание на смерти в тюрьмах Армении
|Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Монголии
|Делегация МВД Армении изучила опыт Финляндии в области реагирования на чрезвычайные ситуации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: притворяться мужчинами за спинами людей в форме неправильно
|Группа журналистских организаций потребовала от правительства Армении приостановить создание Фонда "Общественно-полезная медиасреда"
|Оппозиция в одиночестве обсудила проект об отмене решения о повышении тарифов на общественный транспорт
|Спикер НС РА: провел короткую беседу с азербайджанской коллегой, но о содержании разговора договорились не говорить публично
|Католикос всех армян направил соболезнованиями в связи с кончиной Папы Римского
|Азербайджановед предупреждает о невозможности построения мира с Азербайджаном в текущих реалиях
|Оппозиция бойкотировала голосование Совета старейшин: <Гражданский договор>, как выяснилось, вносит проекты даже после принятия комиссией отрицательного заключения
|Антикоррупционный комитет в своих действиях не скован личностями, заверил новоназначенный глава ведомства
|Армянский правозащитник: Исключение разжигания ненависти и дискриминации - ключевое условие для мирных переговоров с Азербайджаном
|Читать больше
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
|Проклятие исторической справедливости - мнение
|Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
|Читать больше
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку