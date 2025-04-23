Среда, 23 Апреля 2025 21:55

АрмИнфо. Посольство Китая в Армении официально заявляет, что временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Армении Чэн Минь не давал никаких интервью турецким СМИ, а последние слухи на эту тему не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства КНР.

В сообщении подчеркивается, что внешняя политика Китая в отношении Армении последовательна и ясна. "Мы поддерживаем усилия армянской стороны по сохранению национальной независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Китай готов и дальше углублять дружественные и кооперативные отношения с Арменией и совместно содействовать качественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" на благо двух народов.

Отметим, что накануне на одном из турецких сайтов появилось якобы данное китайским дипломатом интервью, в котором последний сообщал о скором подписании между Арменией и Китаем соглашения в сфере транспорта.