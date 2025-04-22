Вторник, 22 Апреля 2025 16:51

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Армения" Национального Собрания РА предприняла попытку ввести в обращение проект закона о криминализации отрицания Геноцида армян, что крайне не понравилось правящей в настоящее время в стране фракции "Гражданский договор", представители которой сегодня напали на депутатов НС от оппозиции. Об этом 22 апреля журналистам заявил представитель партии АРФД, депутат парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

По его словам, и сам председатель Национального Собрания РА продолжает не понимать того, где он находится. "Они своим поведением продолжают оставаться в поле постоянных провокаций, что с нашей стороны вызывает соответствующую реакцию. Это их нервное состояние, поведение в течение всей недели накануне 110-ой годовщины Геноцида армян 101 объясняется просто: предложенный нами проект закона поддерживается обществом, что не входит в планы нынешних властей, которые постоянно различными манипуляциями пытаются обмануть людей, ввести их в заблуждение. Причем, во всех своих промахах они обвиняют нас", - сказал политик, указав, в частности, на нападки и нападения на партию АРФ "Дашнацутюн".

Сагателян считает, что это отношение к АРФД вполне естественно, поскольку существует марионеточное турецкое правительство, антинациональное объединение, которое дистанцировалось от армянских интересов, а АРФД всегда стояло на стороне армянского народа.

По словам политика, разногласия с нынешней властью связаны с видениями о будущем Армении и защиты прав армянского народа. "Поэтому их нападки на АРФД, национальные силы и национальных деятелей, в целом, естественны. Если посмотреть на риторику Азербайджана, Турции, а также на риторику властей Армении и большинства членов партии "Гражданский договор", то они одинаковые, потому что враги Армении и эти ненавидят национальные силы. А АРФД сегодня является самой крупной и всеармянской национальной силой", - сказал Сагателян.

В ответ на замечание о том, что в одном из видеоматериалов, отснятом во время инцидента, имевшего место сегодня в Национальном Собрании, слышно, как секретарь фракции "ГД" Артур Ованнисян называет оппонентов проститутками, депутат отметил, что у представителей нынешней власти нет элементарных мужских качеств. "Они отдают охранникам приказ: ждите за дверью, как только мы скажем, сразу войдете. Но однажды вы лишитесь этой государственной защиты, тогда на все и посмотрим. Разве вы не знакомы с биографиями этих людей, их жизнью? Притворяться мужчинами за спинами людей в форме неправильно", - подчеркнул Ишхан Сагателян.