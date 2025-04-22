Вторник, 22 Апреля 2025 16:49

АрмИнфо. Группа журналистских организаций выступила с заявлением, в котором потребовала от правительства Армении временно приостановить реализацию принятого 17 апреля решения о создании Фонда "Общественно-полезная медиасреда" и утверждении Устава Фонда, а также пересмотреть подходы, заложенные в его основу.

В заявлении 9 неправительственных журналистских организаций, поступившем в АрмИнфо, также звучит призыв к правительству инициировать обсуждения с заинтересованными сторонами для анализа обоснованности и целесообразности этого решения; разработать концептуальные подходы и принципы развития всей сферы СМИ и реализовать государственную поддержку в этих целях.

В заявлении напоминается, что 17 апреля правительство Армении приняло решение о создании фонда под названием "Общественно полезная медиасреда", через который планируется предоставлять гранты вещателям, имеющим лицензию на использование слота в общественном мультиплексе, для создания общественно полезного контента (культурных, образовательных, обучающих, научных, детских, спортивных и других аудиовизуальных программ).

В журналистских организациях в этом ключе посчитали необходимым напомнить властям, что несколько лет назад между их представителями и руководителями журналистских общественных организаций состоялись дискуссии по вопросу оказания государственной поддержки СМИ и создания для этих целей постоянно действующего фонда.

"Для наилучшей реализации этой идеи нами были проведены исследования международного опыта, которые важны с точки зрения разработки оптимальной модели для Армении. К сожалению, данный процесс был остановлен, а на наши попытки его возобновить власти пока не отреагировали. Вместо этого правительство без надлежащего обсуждения принимает неожиданное решение о создании фонда для поддержки только СМИ, транслируемых на общественных мультиплексах. Эта идея не имеет никакой связи с предыдущими процессами, в связи с чем мы выражаем свое сожаление и обеспокоенность", - подчеркнули в своем заявлении НПО.

Также напоминается, что еще в 2022 году десять журналистских организаций достигли соглашения с органами законодательной и исполнительной власти о том, что ни одна законодательная инициатива или решение, касающееся сферы СМИ, не будет реализовано без обсуждения и сотрудничества с профессиональными общественными организациями, и по итогам был подписан меморандум.

"Констатируем, что, приняв вышеуказанное постановление Правительства, власти нарушили договорённость, закреплённую в Меморандуме, что является не первым случаем. То же самое произошло в прошлом году по инициативе Комиссии по телевидению и радиовещанию, в процессе создания Комитета по делам аудиовизуальных медиа и предшествовавших этому законодательных изменений.

Решение о создании Фонда "Общественно-полезная медиасреда", а также законодательные положения о формировании отраслевого комитета должны были стать важными составляющими государственной политики в сфере СМИ и результатом современных концептуальных подходов. Последние, в свою очередь, подразумевают инклюзивные процессы в соответствии с мировыми тенденциями и исключение избирательности между технологическими платформами. При этом в обоих случаях инициативы адресованы только телекомпаниям, имеющим лицензию на вещание в общедоступном мультиплексе. Мы ценим готовность государства содействовать широкому распространению общественно полезного контента и оказывать поддержку в этих целях, особенно в условиях резкого сокращения международной помощи США, однако, принимая во внимание происходящие изменения потребительских ориентаций аудитории, всем армянским СМИ следовало бы предоставить право пользоваться возможностями фонда", - заявили НПО.

Под заявлением подписались: Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, многосторонний институт информации - Армения, Клуб общественной журналистики, Клуб журналистов "Аспарез", НПО "Журналисты за будущее", НПО "Журналисты за права человека" и пресс-клуб Гориса.