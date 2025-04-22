Вторник, 22 Апреля 2025 16:47

АрмИнфо. Правящая фракция Совета старейшин от <Гражданского договора> отказалась участвовать в обсуждении инициированного оппозицией проекта об отмене решения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте в Ереване.

По словам руководителя фракции <Мать Армения> Манука Сукиасяна, оппозиция предлагает отложить принятие решения до 1 марта 2026 года, тем самым дав возможность определить себестоимость проезда в общественном транспорте на основании данных за 2025г.

В оппозиции уверены, что если бы правящей силе было нечего скрывать, и речь бы не шла о теневом обороте, то представители <Гражданского договора> приняли бы участие в обсуждении проекта.

<Ереван переживает кризис управления, власти безответственны. И проведение внеочередных выборов в Совете старейшин как никогда актуально>, - сказал Сукиасян.

В свою очередь Самвел Акопян добавил, что городская власть игнорирует не проект оппозиции, а голоса горожан, которые подписались под этим проектом. При этом он напомнил, что согласно законодательству, для того, чтобы проект обсуждался, необходимо было собрать 17 тыс. подписей, однако их количество в разы превысило требуемый предел.