Вторник, 22 Апреля 2025 16:33

АрмИнфо. Ни одно армянское руководство до правительства Никола Пашиняна не вело переговоров с Азербайджаном в ущерб государственным интересам Армении. Об этом 22 апреля в ходе панельной дискуссии "Разжигание ненависти в Азербайджане: основные выводы доклада" заявила азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Каждая власть передает следующей свое дипломатическое наследие. И в текущих реалиях, может получиться так, что тем, кому достанется наследие от Пашиняна, окажутся в такой реальности, из которой не представится возможности выбраться", - добавила азербайджановед.

В этом ключе Айрапетян обратила внимание на позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который с момента прихода к власти четко заявил о своей приверженности военному пути решения конфликта, назвав это своей миссией. Кроме того, эксперт заметила, что существует ошибочное мнение о том, что ненавистные высказывания азербайджанцев появились из-за возникновения арцахского вопроса. При этом она обратила внимание на увеличение армянофобской риторики в азербайджанском обществе после 44-дневной войны вокруг Арцаха.

"После 44-дневной войны 2020 года эти ненавистнические высказывания звучат все чаще. Азербайджанцы описывают армяне уже как " варваров и шакалов". Примечательно, что подобные высказывания исходят из уст президента Ильхама Алиева и активно цитируются как в государственных СМИ, так и в учебниках по истории", - заметила эксперт.

Айрапетян также коснулась нового нарратива в азербайджанской кампании против Армении, а именно термина "Западный Азербайджан". Она обратила внимание, хоть этот термин и был введен в оборот с 1998 года, но его распространение значительно увеличилось после признания

премьер-министром Николом Пашиняном Арцаха частью Азербайджана. Азербайджановед обратила внимание, что именно с этого момента это наименование стало появляться во всех школьных учебниках, что указывает на его политическую природу и стремление захватить не только Арцах, но и всю территорию Армении. "Позже Алиев уже в своих заявлениях называет Армению фашистским государством, что как минимум должно заставить нас задуматься о невозможности построения мира с Азербайджаном в этих условиях", - добавила Айрапетян.

Азербайджановед в этом ключе также напомнила, что после 2020 года в Азербайджане начали преследовать всех тех, кто говорит о мире или имел какую-то связь с армянами. Она констатировала, что все, кто выступал против силового решения арцахского вопроса в Азербайджане, сегодня заключены под стражу.