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АрмИнфо. Голосование на заседании Совета старейшин Еревана 22 апреля сорвалось по проекту об увеличении расходов организации <Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана> ввиду бойкота оппозиции.
Член Совета старейшин от фракции <Мать Армения> Самвел Акопян пояснил журналистам, что подобное решение было принято ввиду того, что правящая фракция <Гражданский договор> даже после отрицательного заключения, принятого комиссией по тому или иному проекту, выносит его на голосование Совета старейшин для принятия в купе с пакетом необсуждаемых вопросов. При этом он назвал чудом то, что к бойкоту присоединилась фракция <Общественный голос>.
Отметим, что когда во время заседания мэра Еревана Тиграна Авиняна попросили разъяснить подобное своеволие правящей силы, он отметил, что если мэрия считает необоснованным заключение комиссии по тому или иному проекту, то принимает обратное решение. Оппозицию подобный ответ не устроил.
Следовательно, проект об увеличении расходов организации <Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана> на 58 млн. драмов не был утвержден. Представляя данный проект, начальник организации Саша Катвалян отметил, что расходы возрастут ввиду того, что недавно были приобретены 12 многофункциональных машин для уборки мусора марки Karcher, и соответственно для управления которыми потребуется 12 водителей. Он подчеркнул, что расходы возрастут из-за необходимости внесения изменений в штатное расписание и не конкретизируя, указал на некоторые внутренние изменения.
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|Азербайджановед предупреждает о невозможности построения мира с Азербайджаном в текущих реалиях
|Оппозиция бойкотировала голосование Совета старейшин: <Гражданский договор>, как выяснилось, вносит проекты даже после принятия комиссией отрицательного заключения
|Антикоррупционный комитет в своих действиях не скован личностями, заверил новоназначенный глава ведомства
|Армянский правозащитник: Исключение разжигания ненависти и дискриминации - ключевое условие для мирных переговоров с Азербайджаном
|Team возведет 1 гектар леса в Лори
|В парламенте Армении обсуждается вопрос с обеспечением жителей Гарни питьевой и оросительной водой
|В мэрии Еревана представили льготные пакеты по части выплат за вывоз мусора
|В миссии ЕС пока не определись, кто же обстреливает дома жителей приграничных сел Сюника
|В парламенте Армении в очередной раз подрались депутаты от оппозиции и власти
|Вице-спикер НС и посол Греции обсудили региональные события
|Тюрколог: Турция требует от де-факто властей Армении оставаться в турецком "пропагандистском кругу" по вопросу Геноцида армян
|Начался дружественный визит Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Республику Казахстан
|Находящиеся под домашним арестом лица смогут дистанционно продолжить свою трудовую деятельность
|Жители села Прошян вновь вышли на акцию протеста, требуя возвращения к прежней цене за проезд в транспорте
|ANCA призвал посла США в Израиле поддержать борьбу армян за христианское наследие на Святой Земле
|Посол Франции позитивно отреагировал на увековечивание имени генерала Луи Дартижа дю Фурне на мемориальной стене в "Цицернакаберде"
|Омбудсмен Армении: Процесс расследования пыток и других форм жестокого обращения в Армении не соответствует международным стандартам
|Глава КС Армении: Обвинения Азербайджана относительно якобы территориальных претензий в Конституции лишены содержания
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В День памяти жертв Геноцида армян мэрия Еревана организует бесплатный провоз граждан от разданского стадиона по двум маршрутам
|В Ереване отметят Международный день джаза
|Глубоко опечален кончиной Папы Франциска - Премьер Армении
|Глава МИД Армении выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского
|Судья Антикоррупционного суда Армении выдворил журналистов одного из СМИ из зала заседания
|Трое сотрудников МВД Армении уволены по результатам заседания дисциплинарной комиссии
|Традиционное факельное шествие накануне дня Геноцида армян будет проведено и в текущем году
|<Это вытекает из политической повестки дня Азербайджана>: Ваагн Алексанян о том, почему ОТВ Армении не освещает <судебный процесс> в Баку
|Директор МИГА: Музей-Институт Геноцида армян занимает одно из трех первых мест по посещаемости в Армении
|Поднятие флага Нагорного Карабаха - это прелюдия, чтоб затем вместо флага РА поднять флаг РФ: Ваагн Алексанян
|Враг продолжает терроризировать население Сюника: В результате обстрела поврежден водонагреватель одного из домов в Хознаваре
|Имена Лемкина и генерала Луи Дартижа дю Фурне появятся на мемориальной стене в "Цицернакаберде" в связи со 110-ой годовщиной Геноцида армян
|Армен Бегоян: До мая количество высаженных деревьев в Ереване достигнет 25 тыс.
|Депутат от партии власти: оппозиция использует тему карабахских армян в своих политических целях
|Директор МИГА: Приобретение Музеем-Институтом 50 000 архивных материалов расширило научную деятельность по изучению Геноцида армян
|Фонд "Татоян": Азербайджанские ВС ежедневно открывают беспорядочную стрельбу в направлении армянских приграничных сел Сюника
|Замглавы МИД Армении в Бангкоке принял участие 81-й сессии ЭСКАТО ООН
|Ушел из жизни Папа Римский
|Экс-глава МИД Армении: Заявления Пашиняна по Геноциду армян соответствуют ревизионистской риторике, пропагандируемой Анкарой
|Между народом и правопорядком имеется брешь. Предыдущие конституционные референдумы не отражали волю народа - Пашинян
|Пашинян разъяснил причины задержки правосудия в Армении
|Завершился процесс присоединения ЗАО «Ардшининвестбанк» к ЗАО «Ардшинбанк»
|Мэр Еревана об аресте сотрудников администрации Шенгавита: Нам необходимы системные решения
|Гарегин II выразил обеспокоенность кампанией, развернувшейся против национальной и христианской идентичности армянского народа
|Спикер НС: конкурс по выбору новых кандидатов в депутаты Национального Собрания РА начался
|С 28 апреля по 5 мая большая часть территории Армении уже будет находиться в зоне отрицательной аномалии - синоптики
|Генсек ОБСЕ заявил о больших возможностях для достижения мира в регионе
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