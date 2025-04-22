Вторник, 22 Апреля 2025 16:27

АрмИнфо. Голосование на заседании Совета старейшин Еревана 22 апреля сорвалось по проекту об увеличении расходов организации <Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана> ввиду бойкота оппозиции.

Член Совета старейшин от фракции <Мать Армения> Самвел Акопян пояснил журналистам, что подобное решение было принято ввиду того, что правящая фракция <Гражданский договор> даже после отрицательного заключения, принятого комиссией по тому или иному проекту, выносит его на голосование Совета старейшин для принятия в купе с пакетом необсуждаемых вопросов. При этом он назвал чудом то, что к бойкоту присоединилась фракция <Общественный голос>.

Отметим, что когда во время заседания мэра Еревана Тиграна Авиняна попросили разъяснить подобное своеволие правящей силы, он отметил, что если мэрия считает необоснованным заключение комиссии по тому или иному проекту, то принимает обратное решение. Оппозицию подобный ответ не устроил.

Следовательно, проект об увеличении расходов организации <Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана> на 58 млн. драмов не был утвержден. Представляя данный проект, начальник организации Саша Катвалян отметил, что расходы возрастут ввиду того, что недавно были приобретены 12 многофункциональных машин для уборки мусора марки Karcher, и соответственно для управления которыми потребуется 12 водителей. Он подчеркнул, что расходы возрастут из-за необходимости внесения изменений в штатное расписание и не конкретизируя, указал на некоторые внутренние изменения.