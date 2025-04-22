Вторник, 22 Апреля 2025 16:21

АрмИнфо. Любая мировая повестка, в том числе между Арменией и Азербайджаном требует исключения языка ненависти и дискриминации. Об этом 22 апреля в ходе панельной дискуссии "Разжигание ненависти в Азербайджане: основные выводы доклада" заявила представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян.

Правозащитник подчеркнула, что, несмотря на наличие международных механизмов, предназначенных для реагирования на проявления ненависти и дискриминации, с развитием современных технологий это становится все более сложной задачей. "В Азербайджане армян сравнивают с животными или низшими существами. Мягко говоря, в Азербайджане могут сказать: "Армяне - собаки, и значит, с ними можно обращаться так же, как и с собаками"", - отметила Саакян.

В этом ключе правозащитник напомнила о том, что Армения подала иск в Международный суд, в том числе по вопросу разжигания ненависти. Саакян в этой связи обратила внимание на риски, которые могут возникнуть в случае, если Армения, идя на поводу очередных требований азербайджанских властей, на основе взаимности отзовет иски против Азербайджана из международных судебных инстанций.

"Важно отметить, что в своем решении Международный суд в отношении Азербайджана конкретно требует пресечения распространения дискриминации и разжигания ненависти на государственном уровне, тогда как в случае Армении это касается отдельных личностей", - добавила в этой связи правозащитник.

Далее эксперт обратила внимание, что в Азербайджане организации, занимающиеся вопросами беженцев, стали политическими инструментами в руках государства. "Ранее они занимались гуманитарными вопросами, затем заявляли о возвращении азербайджанцев в Арцах, а теперь стали говорить о намерении "вернуться" в Армению", - отметила Саакян.

В качестве еще одного примера разжигания ненависти Саакян привела систематическое разрушение культурно-исторического наследия Арцаха. "Все это происходит не на уровне частных организаций, а инициируется и координируется государством. Распространяется риторика о том, что это имущество принадлежит "грязным армянам", и его следует уничтожить, что вызывает дополнительную волну ненависти", - пояснила правозащитник.

Далее Саакян обратила внимание, что азербайджанская агитпропаганда выставляет армян террористами. "Это необходимо Азербайджану для легитимации применения военной силы против Армении. По сути, именно эту риторику Азербайджан использовал, когда начал войну против Арцаха. Теперь, когда Арцах захвачен, они собираются использовать террористическую уловку для начала войны против Армении. Если армяне воспринимаются как террористы, значит, все действия против них оправданы", - пояснила правозащитник.

В то же время представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ посетовала на то, что не смотря на многочисленные доказательства преступлений, совершенных Азербайджаном, в том числе и преступлений против человечности, власти Армении, по сути, не использует доступные ей возможности для привлечения азербайджанской стороны к ответственности, в том числе через иски в международных судах. В этом ключе она напомнила, что Армения ратифицировала Римский статут, который могла бы впоследствии использовать против Азербайджана, однако не воспользовалась даже этим инструментом, хотя статут принимался именно под соусом необходимости привлечения Азербайджана к ответственности за военные преступления против армян.

Она также коснулась судебного фарса над армянами в Баку, выразив убеждение, что судилища необходимы Азербайджану, чтобы доказать, что Арцаха не существовало, а все действия руководства Арцаха координировались из Армении. "Азербайджан этим судилищем пытается заполучить "достаточные" доказательств, которые послужат основой для агрессии против Армении", - пояснила Саакян.