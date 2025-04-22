Вторник, 22 Апреля 2025 14:42

АрмИнфо. В рамках Дня земли Team Telecom Armenia запустила проект устойчивого развития, вовлекая в него также своих клиентов. За каждый проданный за последнюю неделю смарфтон компания посадит 10 деревьев, тем самым возведет лес общей площадью в 1 гектар в общине Бовадзор Лорийской области.

С момента своего основания компания Team Telecom Armenia предпринимает активные шаги в направлении защиты окружающей среды, что также закреплено в стратегии устойчивого развития компании. Учитывая, что леса являются основным источником поглощения углерода в Армении, а компания взяла на себя обязательство сократить выбросы в атмосферу на 40% к 2029 году, расширение лесных площадей здесь имеет важное значение.

Работы проводятся в сотрудничестве с организацией Armenia Tree Project (ATP), имеющей многолетний опыт в этой области, которая также будет осуществлять дальнейший уход и обслуживание леса. Полное облесение территории, как говорится в источнике, будет проведено весной и осенью 2025 года.

<Мы присоединяемся к Дню Земли уже третий год подряд, тем самым демонстрируя свою приверженность защите окружающей среды. Очень рады, что в этом году инициатива реализуется при поддержке наших клиентов. Высаживание лесов особенно важно в климатически уязвимых регионах, поэтому мы и выбрали Лори, чтобы область также могла противостоять участившимся стихийным бедствиям>, - отметила эксперт по вопросам окружающей среды и социальным вопросам в Team Telecom Armenia Аревик Мкртчян.

Благодаря внедрению системы экологического менеджмента в последние годы Team Telecom Armenia добилась значительных результатов. В частности, в 2024 году количество электромобилей в автопарке компании достигло 22,8%, что значительно способствует снижению углеродного следа. А доля производства возобновляемых источников энергии благодаря установке компанией солнечных фотовольтаических систем достигла 4,1%, что в 20 раз выше, чем было зарегистрировано в 2022 году. Кроме того, Team Telecom Armenia активно занимается утилизацией отходов. Согласно источнику, уже было переработано более 6 000 кг бумаги и картона, а благодаря запуску технологии E-sim удалось избежать 557 кг пластиковых карт, а значит, и образования пластиковых отходов. Вместе с тем, в рамках мер по защите окружающей среды осуществляется переработка электрооборудования, общее количество которого в прошлом году составило около 11 522 ед.

<День Земли - ежегодное мероприятие, отмечаемое 22 апреля в поддержку защиты окружающей среды. В этом году он проходит девизом <Наша сила, наша планета>, - говорится в сообщении компании.

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране.

Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100-летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.