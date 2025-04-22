Вторник, 22 Апреля 2025 13:35

АрмИнфо. В мэрии Еревана представили льготные пакеты по части выплат за вывоз мусора. Как отметил в ходе заседания Совета старейшин 22 апреля и.о. начальника Управления мэрии Еревана по учету и сбору доходов Давид Акопян, 100% льгота будет распространятся на определенные группы жителей Еревана. В частности, за вывоз мусора впредь не будут платить члены семей военнослужащих, погибших, или признанных погибшими, без вести пропавших или отсутствующих, пленных в результате Арцахской войны или во время защиты границ Республики Армения, на линии соприкосновении, во время боевого дежурства, при выполнении специального задания, служебных обязательств, а также для военнослужащих, получивших в результате выше перечисленного функциональные ограничения, 1 и 2 группу инвалидности.

За вывоз мусора не будут платить также одинокие, неработающие пенсионеры и горожане, расходующие за месяц до 10 киловатт электроэнергии.

Льгота в 50% будет предоставлена жильцам квартир, площадь которых превышает 65 кв.м., и в 75% - для жильцов собственных домов, с площадью, превышающей 75 кв.м. <Учитывая, что квартиры в Ереване площадью до 90 кв.м. составляют 90% жилищного фонда, можно говорить, что выплата за вывоз мусора для собственников квартир составит от 300 до 1000 драмов, а в случае собственных домов - от 500 драмов до 1 300 драмов>, - сказал Давид Акопян, заметив, что проект получил положительное заключение со стороны Министерства юстиции.

В планах мэрии до 1 мая обеспечить для горожан возможность оплачивать услуги за вывоз мусора на сайте мэрии, а также во всех административных округах Еревана посредством POS-терминалов. Более того, ведутся переговоры с Центральным банком и Союзом банков на предмет внедрения функции оплаты за вывоз мусора в мобильных приложениях коммерческих банков Армении.

Отметим, что за принятие проекта Совет старейшин проголосовал следующим образом: 43 - за, 3 - против и 14 воздержались.

Напомним, что в конце декабря прошлого года городские власти заявили, что впредь расчет платы за вывоз мусора будет основываться не как ранее на количестве жильцов, а на площади занимаемой жилой недвижимости.

Напомним, что согласно действующему порядку, в Ереване на душу каждого жильца приходится плата в размере 200 драмов в месяц за вывоз мусора. С нововведениями, как еще тогда заверил и.о. начальника Управления мэрии Еревана по учету и сбору доходов Давид Акопян, в среднем для жителей квартир вывоз мусора подорожает на 80 драмов, в случае собственных домов - на 180 драмов.