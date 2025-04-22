Вторник, 22 Апреля 2025 13:22

АрмИнфо. В гражданской миссии ЕС в Армении отчитались за деятельность последних дней, однако, так конкретно и не указали, кто же обстрелял дом жителя приграничного села Сюника.

"В пасхальные выходные сотрудники миссии ЕС провели 27 дневных и ночных патрулей в своей зоне операций, включая деревни Хознавар, Хнацах и Аравус Сюникской области. В Хознаваре специалисты миссии осмотрели последствия двух выстрелов, повредивших гражданскую инфраструктуру, возможно, произведенных с азербайджанских позиции в этом районе", - говорится в сообщении миссии ЕС в Твиттер (Х).

Отметим, что накануне в Минобороны Армении сообщили, что от выстрела вражеской стороны был поврежден водонагреватель, установленный на одном из домов в селе Хознавар. Днями ранее азербайджанская сторона обстреляла здание дома культуры в Хнацахе. Подобные инциденты в последнее время периодически фиксируются, несмотря на заверения армянского оборонного ведомства, что нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана не носят прицельный характер.