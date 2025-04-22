Вторник, 22 Апреля 2025 12:34

АрмИнфо. 22 апреля вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Греции в Армении Христоса Софианопулоса.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с укреплением дружественных отношений между Арменией и Грецией и расширением парламентского сотрудничества.

Собеседниками также была сделана ссылка на региональные события.