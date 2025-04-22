Вторник, 22 Апреля 2025 11:43

АрмИнфо. Начиная с 2021 года, особенно в этом году Турция более чем когда-либо настоятельно требует, чтобы де-факто власти Армении безоговорочно оставались в турецком "пропагандистском кругу" по вопросу Геноцида армян. Об этом пишет тюрколог Варужан Гегамян.

По его словам, при этом речь идет не только о полном отказе от международного признания геноцида, но и об отказе политизации данного вопроса в Армении и армянском мире, и максимум упоминание его как культурного события.

"В этом смысле совсем неудивительно слышать, что, например, Ереван призвал посольства и консульства Армении обеспечить, чтобы имя Турции не упоминалось на мероприятиях в диаспоре. В ближайшие 2-3 дня мы, вероятно, услышим и другие примеры турецкой пропаганды, якобы высказанной от имени армянского народа.

Память о Геноциде армян - это не просто история. Это четкая политическая позиция, которая является частью нашей безопасности. Нашу безопасность повышает не забвение и отрицание геноцида (как сейчас проповедуют фактические власти), а совсем наоборот", - отметил тюрколог.

По его словам, знание старых и новых эпизодов Геноцида армян и стойкость в их сохранении вытекают из стратегических интересов Армении. "Другими словами, если вы забываете, что против вас было совершено преступление, вы даете дополнительный зеленый свет тому, чтобы подобное произошло снова. Поэтому и на этой неделе, и в дальнейшем, пока мы не восстановим армянское национальное государство, нам всем важно быть последовательными в этом вопросе, начиная с нашего визита в Цицернакаберд 24 апреля", - подытожил тюрколог.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии в январе текущего года поставил под сомнение исторический факт Геноцида армян, и озвучил протурецкие нарративы в этом вопросе. Более того, в МИД Армении заявили, что этот вопрос больше не находится в приоритетах внешней политики страны.