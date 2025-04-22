Вторник, 22 Апреля 2025 11:11

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи отреагировал на сообщение о том, что имя французского генерала Луи Дартижа дю Фурне появится на мемориальной стене, посвященной тем, кто в годы геноцида поднял голос протеста против насилия в отношении армян.

"Летом 1915 года вице-адмирал французского флота Луи Дартиж дю Фурне стал инициатором спасения более 4000 армян и их семей, героически сопротивлявшихся на горе Муса-Даг.

Спустя 110 лет его имя, будет выгравировано на стене мемориального комплекса "Цицернакаберд", тем самым навсегда связав его с памятью жертв Геноцида армян.

Это справедливая и трогательная признательность армянского народа моряку, действовавшему без инструкций, преданному только своей совести и чести французского офицера. Это большая гордость для Франции и пример для нашего времени", - написал посол на своей странице в Твиттер (Х).

Отметим, что директор Музея-Института Геноцида армян (МИГА) Эдита Гзоян 21 апреля сообщила, что на стене памяти в мемориальном комплексе жертв Геноцида армян "Цицеранкаберд" появятся два новых имени - геноцидоведа Рафаэля Лемкина и французского генерала Луи Дартижа дю Фюрне.

Луи Дартиж дю Фурне осенью 1915 года отдал несанкционированный приказ об эвакуации более 4 000 армянских мужчин, женщин и детей. Если бы не отвага дю Фюрне, эти люди погибли бы в предгорьях Муса-Дага на юго-востоке современной Турции. Эта история началась летом 1915 года, когда большинство жителей шести армянских деревень отказались присоединиться к колоннам армян, которых должны были депортировать по приказу турецких властей. Те немногие, кто все же решил подчиниться, были отправлены в марш смерти. Почти все они погибли в пути, так и не дойдя до сирийской пустыни. Остальные сельчане - около 5 000 человек

- покинули дома и укрылись в предгорьях Муса-Дага (горы Моисея или Джебель Мусса). Там они организовали ополчение и больше пятидесяти дней мужественно отбивали турецкие атаки. Среди армян было всего 600 сражающихся.

5 сентября, когда мусадагцы сражались уже целый месяц, экипаж французского военного корабля "Гишен" увидел их сигналы. Один из участников ополчения, Пьер Димлакян, добрался до крейсера, взошел на борт и напрямую обратился к французскому командующему с просьбой о помощи. Тот пообещал сделать все возможное.

Согласно записи в дневнике Луи дю Фурне, 6 сентября 1915 года вице-адмирал получил телеграмму, в которой описывалась ситуация, и изменил курс корабля. На следующий день флагман "Святая Жанна д'Арк" приблизился к берегу, чтобы провести разведку. На этот раз на борт поднялся один из лидеров ополчения, Тигран Андреасян. Он попросил увезти хотя бы тех, кто не принимает участие в боях: женщин, детей и стариков. Его снова заверили в том, что французский флот придет на помощь армянам.

"Я понял, что наш долг - помочь этим несчастным", - написал дю Фурне в дневнике. Он отправил срочную телеграмму, но боялся, что неповоротливая бюрократия во французском командовании может обернуться для осажденных трагедией.

Рискуя своей карьерой, вице-адмирал, не дожидаясь ответа, приказал всем кораблям, находящимся в его распоряжении, направиться к Муса-Дагу и немедленно начать эвакуацию.

"Времени на ожидание не было. Каким бы ни оказался ответ, вывезти нужно было всех", - писал дю Фурне, слова которого приведены гуманитарной инициативой Аврора.