Понедельник, 21 Апреля 2025 23:03

АрмИнфо.Конституция Армении, прежде чем была разработана как документ в целом, вынесена на референдум и принята на референдуме, прошла различные международные правовые экспертизы, в том числе со стороны Венецианской комиссии. Об этом заявил председатель Конституционного Суда Армении Арман Диланян, касаясь требований Азербайджана по части изменения главного закона Армении и утверждений о наличии в нем территориальных претензий к другим государствам.

Диланян выразил уверенность, что если бы Венецианская комиссия, не говоря уже о других экспертах, которые в то время работали над текстом армянской Конституции, заметила бы в ней какие-либо территориальные претензии к какой-либо стране, они бы его не одобрили.

"Международное право обязывает государства уважать территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ. Не может государство взять и решить, что у него будет такой правовой документ, в котором оно будет прямо посягать на территориальную целостность другого государства, а это равносильно прямому посягательству, даже если вы сформулируете такое требование, это будет противоречащее международному правопорядку регулирование.

Обвинения официальных лиц Азербайджана относительно якобы территориальных претензий в нашей Конституции лишены содержания, подчеркиваю, что прежде чем вынести Конституцию на референдум, она прошла экспертизу, в том числе и международных организаций", - сказал Диланян в беседе с армянской службой "Радио Свобода".

Отметим, что азербайджанские власти требуют от Армении в качестве предусловия для подписания мирного соглашения поменять Конституцию, в частности, убрать из преамбулы Декларацию о независимости, где упоминается Арцах. На фоне требований Азербайджана, армянские власти заговорили о необходимости внесения изменений в главный закон страны. А в конце прошлой недели, премьер Армении Никол Пашинян и во все заявил, что считает, что в новой Конституции Армении не должно быть отсылки к Декларации о независимости.

Независимые эксперты неоднократно обращали внимание, что преамбула главного закона Армении не подлежит изменению согласно армянскому законодательству. Однако, по их убеждению, правительство Пашиняна, которое уже нарушила все возможные и невозможные законодательные регуляции страны, без зазрения совести посягнет и на главный закон страны ради воспроизводства собственной власти.